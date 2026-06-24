Петербуржец ради ограбления напал на ребенка в подъезде

В Петербурге мужчина напал на ребенка в подъезде и ограбил

В Петербурге мужчина ограбил 12-летнего мальчика в подъезде. Об этом сообщает ГУ МВД России по городу.

Инцидент произошел 23 июня на набережной Черной речки. По словам мальчика, в подъезде на него напал незнакомец. Злоумышленник вырвал из его рук мобильный телефон и камеру «гоу-про». Ущерб составил 43 тысячи рублей.

Меньше чем через полчаса правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 69-летний местный житель. Похищенное изъято. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения.

До этого в Приморье грабитель через подкоп в подвале пробрался в магазин. Несмотря на сработавшую сигнализацию, он успел забрать деньги из кассы и девять лотков с украшениями. Похищенные драгоценности он спрятал там же, под землей.

Ранее школьник поверил мошенникам и ограбил чужой дом ради спасения матери.