В Приморье грабитель через подкоп в подвале пробрался в магазин и вынес драгоценности

В Приморье грабитель через самодельный подкоп в подвале пробрался в ювелирный магазин и похитил украшения. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Ночью злоумышленник прокопал ход в магазин на проспекте 100-летия Владивостока через подвал. Несмотря на сработавшую сигнализацию, он успел забрать деньги из кассы и девять лотков с украшениями. Похищенные драгоценности он спрятал там же, под землей.

47-летнего грабителя задержали, при нем обнаружили 116 тысяч рублей, которые злоумышленник еще не успел потратить. Известно, что обвиняемый уже был судим, возбуждено уголовное дело.

До этого в Ачинске грабитель вынес из ювелирного магазина золото на 5 млн рублей. Злоумышленник зашел в магазин, попросил продавца показать золотые цепочки для примерки. Когда консультант подала палетку с украшениями, мужчина схватил их и скрылся.

Ранее четверо приятелей ограбили магазин в Люберцах на 1,5 млн рублей.