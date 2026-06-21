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Общество

Школьник поверил мошенникам и ограбил чужой дом ради спасения матери

МВД: под Смоленском задержали обманутого мошенниками школьника за кражу из дома
alleks19760526/Shutterstock/FOTODOM

17-летнего школьника из Москвы задержали по подозрению в краже денег и ценностей из частного дома в Смоленской области. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Поводом для расследования стало заявление 19-летнего жителя села Печерск. Молодой человек сообщил, что во время его отсутствия неизвестный проник в дом, вскрыл сейф и похитил 350 тыс. рублей, $2 тыс. и трое наручных часов общей стоимостью свыше 1 млн рублей.

Изучив записи камер видеонаблюдения, полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 17-летний ученик 11-го класса из Москвы. Смоленские оперативники задержали подростка по месту жительства. Во время обыска у него нашли одни из похищенных часов, чемодан, принадлежавший потерпевшим, а также монтировку.

На допросе подросток признался, что решился на преступление, поскольку мошенники убедили его, что его матери грозит уголовное преследование. Он выполнял указания кураторов.

Злоумышленники перевели ему деньги на покупку необходимого оборудования и оплату такси, после чего сообщили адрес, где, как утверждалось, нужно было провести «обыск» и изъять ценности. Вернувшись в Москву, школьник передал похищенные деньги курьеру, дорогие часы спрятал в тайнике, а недорогие оставил себе в качестве вознаграждения.

Сотрудники полиции также установили, что информацию о расположении сейфа, ключах и кодах доступа мошенникам передал 14-летний сын потерпевшего, который проживает отдельно с матерью. По данным следствия, подросток также стал жертвой аферистов, угрожавших ему уголовным преследованием отца и вынудивших содействовать преступлению.

Ранее в Москве мошенники обманули подростка, выманив у него семейные сбережения и украшения на сумму свыше 16 млн рублей.

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