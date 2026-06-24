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Общество

Силовики пришли с обысками в Минприроды Дагестана

Baza узнала об обысках в министерстве природных ресурсов Дагестана
Сергей Бобылев/РИА Новости

В здании министерства природных ресурсов Дагестана проходят обыски и выемка документов. Об этом сообщили источники Telegram-канала Baza.

По данным собеседников канала, следственные действия проводятся в помещениях ведомства. Предварительно, внимание силовиков сосредоточено на документации, связанной со строительством мусороперерабатывающих заводов.

Еще одно расследование дела, связанного с переработкой мусора, завершили в Бурятии. Там передали в суд уголовное дело в отношении трех участников организованной преступной группы, обвиняемых в хищении более 171 млн рублей при ликвидации несанкционированной свалки на территории Тункинского национального парка.

По версии следствия, в рамках национального проекта «Экология» на ликвидацию свалки в Тункинском нацпарке было выделено 320 млн рублей субсидии. Однако шестеро подельников завысили стоимость фактически выполненных работ и похитили свыше 171 млн рублей. По данным правоохранителей, один из обвиняемых впоследствии легализовал 12 млн рублей, разместив деньги на банковских вкладах.

Ранее в Сыктывкаре задержали крупного бизнесмена и экс-кандидата в депутаты.

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