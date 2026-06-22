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Общество

В Бурятии пройдет суд над топ-менеджерами за хищение миллионов при ликвидации свалки

В Бурятии директора нацпарка будут судить по делу о хищении 171 млн рублей
Shutterstock

В Бурятии передали в суд уголовное дело в отношении трех участников организованной преступной группы, обвиняемых в хищении более 171 млн рублей при ликвидации несанкционированной свалки на территории Тункинского национального парка. Об этом сообщили РИА Новости в прокуратуре республики.

Как сообщили агентству в правоохранительных органах, фигурантами дела стали директор Тункинского национального парка Баир Байминов, его заместитель Владимир Марганов и руководитель компании-подрядчика Содном Будатаров, которого в июне 2025 года экстрадировали из Монголии.

По версии следствия, в рамках национального проекта «Экология» на ликвидацию свалки в Тункинском нацпарке было выделено 320 млн рублей субсидии. Однако шестеро подельников завысили стоимость фактически выполненных работ и похитили свыше 171 млн рублей. По данным правоохранителей, один из обвиняемых впоследствии легализовал 12 млн рублей, разместив деньги на банковских вкладах.

В прокуратуре сообщили, что обвинительное заключение в отношении трех фигурантов утверждено, а уголовное дело направлено в Тункинский районный суд для рассмотрения по существу.

Троим топ-менеджерам предъявлены обвинения в мошенничестве, совершенном организованной группой с использованием служебного положения в особо крупном размере, получении взятки организованной группой в особо крупном размере, а также в легализации денежных средств, приобретенных преступным путем, с использованием служебного положения в особо крупном размере.

Еще трое участников преступной группы заключили досудебные соглашения о сотрудничестве. В марте–мае 2026 года суд назначил им наказание в виде лишения свободы на сроки от двух до пяти лет.

Ранее экс-директор «Радиоавтоматики» получил восемь лет за хищение особо крупного размера.

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