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Общество

Мигрант с ножом напал на людей в московском хостеле

ОМ: в Москве мужчина напал с ножом на жителей хостела, затем спокойно заснул
ГУ Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ по г. Москве

В Москве задержали иностранца, который напал с ножом на людей в местном хостеле. Об этом сообщает «Осторожно, Москва».

Инцидент произошел на Дербеневской улице. По данным канала, 46-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он изрезал своих соседей ножом. После конфликта он отправился спать в общую комнату.

На место вызвали сотрудников Росгвардии. Специалисты полагали, что мужчина окажет сопротивление. На кадрах с места заметно, как росгвардеец входит в помещение с оружием, но в результате застает иностранца спокойно спящим на своей койке.

На видео также можно заметить крупные пятна крови и красный след на лестнице. В кадр попали и медики, прибывшие на место для оказания помощи пострадавшим. Какие травмы получили оппоненты задержанного, не уточняется.

До этого в Калининградской области 47-летний мужчина ударил соседа ножом в грудь. Причиной конфликта стала просьба пострадавшего не шуметь. Спасти россиянина медикам не удалось.

Ранее пермячка устроила дебош и сломала стул, когда ее отказались заселить в хостел в Москве.

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