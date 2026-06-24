Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Россиян предупредили о серьезных рисках занижения стоимости жилья

Нотариус Иванова: занижение стоимости жилья опасно для обеих сторон сделки
Sutthiphong Chandaeng/Shutterstock/FOTODOM

Многие пользуются распространённой схемой при сделках с недвижимостью, основанной на занижении стоимости объекта ради снижения налога с продажи. Однако это несёт риски как для продавца, так и для покупателя, предупредила в беседе с RT нотариус Ольга Иванова.

Она пояснила, что если налоговая проверка выявит нарушение, то за это продавцу грозит доначисление налога, а также штраф. Более того, в некоторых случаях эта схема может наказываться по УК РФ.

Что касается покупателя, то при срыве сделки он не сможет вернуть деньги, переданные в обход договора, а иногда его могут обязать заплатить налог на материальную выгоду, пояснила специалист. Кроме того, подобные махинации грозят тем, что налоговая база покупателя в будущем снизится, пояснила нотариус.

«Если он впоследствии решит продать эту же квартиру, налог ему придётся платить с разницы между ценой продажи и той суммой, что указана в его собственном договоре покупки, — предупредила она. — То есть, соглашаясь на заниженную цену сейчас, покупатель невольно увеличивает свою налоговую нагрузку в будущем».

Ещё одна распространённая схема – это завышение стоимости объекта.

«Например, когда покупатель пытается получить от банка больше заемных средств, чем на самом деле нужно. Это мошенничество в сфере кредитования, и за него предусмотрена уголовная ответственность», — подчеркнула Иванова.

Если продавец указывает высокую цену с целью отпугнуть сособственников, имеющих право выкупа доли, пытаясь впоследствии реализовать эту часть по другой цене, то это может вскрыться на этапе проверки нотариусом – в этом случае сделку не удостоверят, заключила эксперт.

До этого эксперты отмечали, что при покупке жилья по заниженной стоимости и доплате части суммы в обход договора налоговики не примут во внимание расписки и допсоглашения. В случае банкротства продавца квартира будет реализована с торгов, а покупатель потеряет всё. Кроме того, при продаже квартиры до истечения срока владения налог придётся платить с разницы между реальной и заниженной ценами. Эксперты рекомендуют отказываться от подобных сделок.

Россиянам ранее рассказали, как сэкономить на покупке квартиры.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 24 июня. Новое ограничение по семейной ипотеке, сокращение контрольных в школе и предупреждение о смерчах
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!