Россиян предупредили о серьезных рисках занижения стоимости жилья

Многие пользуются распространённой схемой при сделках с недвижимостью, основанной на занижении стоимости объекта ради снижения налога с продажи. Однако это несёт риски как для продавца, так и для покупателя, предупредила в беседе с RT нотариус Ольга Иванова.

Она пояснила, что если налоговая проверка выявит нарушение, то за это продавцу грозит доначисление налога, а также штраф. Более того, в некоторых случаях эта схема может наказываться по УК РФ.

Что касается покупателя, то при срыве сделки он не сможет вернуть деньги, переданные в обход договора, а иногда его могут обязать заплатить налог на материальную выгоду, пояснила специалист. Кроме того, подобные махинации грозят тем, что налоговая база покупателя в будущем снизится, пояснила нотариус.

«Если он впоследствии решит продать эту же квартиру, налог ему придётся платить с разницы между ценой продажи и той суммой, что указана в его собственном договоре покупки, — предупредила она. — То есть, соглашаясь на заниженную цену сейчас, покупатель невольно увеличивает свою налоговую нагрузку в будущем».

Ещё одна распространённая схема – это завышение стоимости объекта.

«Например, когда покупатель пытается получить от банка больше заемных средств, чем на самом деле нужно. Это мошенничество в сфере кредитования, и за него предусмотрена уголовная ответственность», — подчеркнула Иванова.

Если продавец указывает высокую цену с целью отпугнуть сособственников, имеющих право выкупа доли, пытаясь впоследствии реализовать эту часть по другой цене, то это может вскрыться на этапе проверки нотариусом – в этом случае сделку не удостоверят, заключила эксперт.

До этого эксперты отмечали, что при покупке жилья по заниженной стоимости и доплате части суммы в обход договора налоговики не примут во внимание расписки и допсоглашения. В случае банкротства продавца квартира будет реализована с торгов, а покупатель потеряет всё. Кроме того, при продаже квартиры до истечения срока владения налог придётся платить с разницы между реальной и заниженной ценами. Эксперты рекомендуют отказываться от подобных сделок.

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