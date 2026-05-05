Россиянам рассказали, как сэкономить на покупке квартиры

Россияне могут сэкономить на покупке квартиры от 10% до 25% ее стоимости, сделав три шага. В первую очередь нужно выгодно накопить сумму первоначального взноса. Оптимально разместить накопления на вкладе, фонде денежного рынка или в коротких облигациях, рассказал «Газете.Ru» основатель управляющей компании Smarent Виктор Зубик.

«Если планируется привлечение рыночной ипотеки, то также нужно работать с кредитной историей и подтверждением доходов. Покупатели с «чистым» профилем получают лучшие условия по ипотеке: разница в ставке даже на 1 п.п. при кредите 10 млн рублей дает колоссальную экономию за полный срок кредита. Второй шаг, который необходим как при сделках с новостройками, так и на вторичном рынке, — это повышение насмотренности и выбор правильного объекта. Этот шаг необходим для понимания рынка в целом, ликвидности конкретного объекта и адекватности его цены», — отметил Зубик.

По его словам, третий шаг относится к первичному рынку, и это изучение доступных программ финансирования и их условий: многие застройщики предлагают свои программы финансирования — субсидированную ипотеку и рассрочки. В рамках субсидированной ипотеки ставка по кредиту на первые несколько лет может составлять 5-8%, что делает заградительную рыночную ипотеку существенно более доступной, уточнил Зубик. Кроме того, многие застройщики предлагают беспроцентную рассрочку на несколько лет до ввода дома в эксплуатацию, и здесь чем раньше проходит сделка, тем большей может быть экономия, подчеркнул эксперт.

По его словам, для тех, у кого есть на момент сделки полная сумма, субсидированная ипотека и рассрочка позволяют хорошо сэкономить за счет размещения денег на банковском вкладе: например, при цене квартиры 20 млн рублей и наличии всей суммы, рассрочка на два года при первоначальном взносе 30% дополнительно принесет около 3,5 млн рублей. Однако здесь важно смотреть и на цену сделки, которая часто бывает завышенной, предупредил Зубик.

На вторичном рынке главный источник экономии — это торг, констатировал эксперт. По его словам, в 2026 году дисконт 10-15% остается реальным, особенно при быстрой сделке без цепочек. Для квартиры стоимостью 15 млн рублей это могут быть 1,5-2 млн рублей экономии, сказал эксперт. При этом он предостерег покупателей от дисконта за занижение цены в договоре: в таких случаях экономия часто в итоге стоит дороже.

«Правильная подготовка к сделке и стратегия, включая использование субсидии, рассрочки и доходности вкладов, способны снизить реальную стоимость квартиры на 10–25%», — заключил Зубик.

