Врач предупредила о вреде длительного ношения мокрого купальника для здоровья

Длительное ношение мокрого купальника после купания может обернуться проблемами со здоровьем, в числе которых раздражение кожи и нарушение микрофлоры. Об этом в беседе с газетой «Известия» предупредила врач-гинеколог высшей категории «СМ-Клиника» Виктория Александровна Фисюк.

Специалист объяснила, что мокрый купальник долго удерживает флагу, особенно если человек находится в тени или в месте с низкой температурой воздуха. В такой ситуации одежда становится благоприятной средой для размножения бактерий и грибков.

По словам врача, постоянный контакт кожи и слизистых оболочек с мокрой тканью увеличивает риски местного переохлаждения и возникновения неприятных ощущений. С подобной реакцией особенно часто сталкиваются женщины, склонные к циститу, кандидозу вагиниту.

«Типичная ситуация — несколько купаний в течение дня без смены купальника, а затем длительное пребывание в нем на лежаке, в кафе или по дороге домой», — подчеркнула эксперт.

Она также напомнила, что купальник следует стирать после каждого использования. Затем одежде нужно дать высохнуть, чтобы исключить условия для роста микроорганизмов.

Врач-онколог Евгений Черемушкин до этого говорил, что SPF-купальник может защитить от воздействия солнечных лучей. Однако, по его словам, такая одежда стоит дорого из-за сложного производства. Менее дорогие вещи продают с такой же маркировкой, но, чаще всего это является обманом.

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