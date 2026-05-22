Врач ответил, стоит ли покупать SPF-купальник для защиты от солнца

SPF-купальник может защитить от воздействия солнечных лучей, однако, такая одежда стоит дорого на фоне сложного производства. Об этом «Москве 24» рассказал врач-онколог Евгений Черемушкин.

«Менее дорогую продают с такой же маркировкой, но с большой долей вероятности это обман. Обычно такую одежду, причем не только купальники, носят профессиональные спортсмены, которые всегда на солнце, так как она продумана с точки зрения отведения тепла и влаги», уточнил врач.

По его словам, в случае, если возможность купить такую одежду есть, лучше выбрать рубашку с длинными рукавами из SPF-ткани. Черемушкин пояснил, что она будет вентилироваться и создавать комфортные условия без банного эффекта.

Врач добавил, что загорать лучше в период до 10–11 и после 15 часов, когда воздух насыщается фитонцидами. Отдыхающим на море он посоветовал делать это в тени, поскольку даже под зонтиком есть отраженный свет от различных предметов.

Врач-онколог Дмитрий Пензов до этого говорил, что в результате бесконтрольного воздействия солнца возрастает риск столкнуться с раком кожи, являющимся одним из самых распространенных онкологических заболеваний. По словам специалиста, загар является защитной реакцией кожи на повреждение активными солнечными лучами. Если человек чрезмерно часто и бесконтрольно находится не в тени, в клетках начинают накапливаться мутации, которые со временем могут вызвать возникновение злокачественных опухолей.

