Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Врач ответил, стоит ли покупать SPF-купальник для защиты от солнца

Врач Черемушкин: дешевые SPF-купальники являются обманом
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

SPF-купальник может защитить от воздействия солнечных лучей, однако, такая одежда стоит дорого на фоне сложного производства. Об этом «Москве 24» рассказал врач-онколог Евгений Черемушкин.

«Менее дорогую продают с такой же маркировкой, но с большой долей вероятности это обман. Обычно такую одежду, причем не только купальники, носят профессиональные спортсмены, которые всегда на солнце, так как она продумана с точки зрения отведения тепла и влаги», уточнил врач.

По его словам, в случае, если возможность купить такую одежду есть, лучше выбрать рубашку с длинными рукавами из SPF-ткани. Черемушкин пояснил, что она будет вентилироваться и создавать комфортные условия без банного эффекта.

Врач добавил, что загорать лучше в период до 10–11 и после 15 часов, когда воздух насыщается фитонцидами. Отдыхающим на море он посоветовал делать это в тени, поскольку даже под зонтиком есть отраженный свет от различных предметов.

Врач-онколог Дмитрий Пензов до этого говорил, что в результате бесконтрольного воздействия солнца возрастает риск столкнуться с раком кожи, являющимся одним из самых распространенных онкологических заболеваний. По словам специалиста, загар является защитной реакцией кожи на повреждение активными солнечными лучами. Если человек чрезмерно часто и бесконтрольно находится не в тени, в клетках начинают накапливаться мутации, которые со временем могут вызвать возникновение злокачественных опухолей.

Ранее стилист раскрыл, в тренде ли сильный загар.

 
Теперь вы знаете
Научные открытия мая 2026. От невозможного на Земле кристалла до массовых могил неизвестной цивилизации
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!