Онколог предупредил о главной опасности загара

В результате бесконтрольного воздействия солнца возрастает риск столкнуться с раком кожи, являющимся одним из самых распространенных онкологических заболеваний. Об этом газете «Известиям» сообщил врач-онколог «СМ-Клиника» Дмитрий Пензов.

По словам специалиста, загар является защитной реакцией кожи на повреждение активными солнечными лучами. Если человек чрезмерно часто и бесконтрольно находится не в тени, в клетках начинают накапливаться мутации, которые со временем могут вызвать возникновение злокачественных опухолей. При этом особенно опасно быть под солнцем в период с 11 до 16 часов дня.

«В это время уровень ультрафиолетового излучения наиболее высокий. Даже если человек не получил выраженный ожог, кожа всё равно подвергается серьезному повреждению. Многие ошибочно думают, что опасно только «сгореть», но постоянное воздействие солнца не менее вредно», — объяснил врач.

Онколог отметил, что солнечные ожоги, полученные в детском и подростковом возрасте, значительно увеличивают риск развития рака кожи в будущем. Помимо этого, риски повышает отказ от использования солнцезащитных средств. Даже в пасмурную погоду ультрафиолет проникает через облака и воздействует на кожу.

Эксперт добавил, что солярии не являются безопасной заменой солнечному загару. Такие процедуры повышают риск меланомы, особенно у молодых людей. Также не следует пытаться получить заметный загар в первые дни отпуска, потому что резкое и интенсивное пребывание на солнце после длительного периода без ультрафиолета оборачивается сильным стрессом для кожи.

Руководитель направления SOKOLOV BEAUTY Мария Вериченко до этого предупреждала, что главными факторами, влияющими на состояние кожи в путешествии, являются солнечные лучи, ветер, перепады температуры, а также морская или хлорированная вода. При этом, по ее словам, ультрафиолет остается главным стресс-фактором, который ускоряет потерю влаги, ослабляет защитный барьер кожи и провоцирует возникновение пигментации.

Ранее россиянам назвали главные ошибки при использовании солнцезащитных средств.