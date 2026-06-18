Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Врач предупредила об опасности доставки роллов и суши в жару

Врач Кашух: в жару роллы и суши должны доставлять в термосумке
Fascinadora/Shutterstock/FOTODOM

В жаркую погоду употребление суши и роллов, привезенных службой доставки, может обернуться серьезными проблемами со здоровьем. Об этом в разговоре с Life.ru предупредила гастроэнтеролог, врач – эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Если курьер перевозит заказ без термоупаковки или пакет долго находится под прямыми солнечными лучами, продукты быстро нагреваются. В жару болезнетворные микроорганизмы размножаются значительно активнее, и прежде всего это касается блюд с сырой рыбой, морепродуктами и мягкими сырами», — объяснила специалист.

По ее словам, время заказа в пути не является главным риском доставки, если курьер использует термосумку или изотермические контейнеры. Однако при их отсутствии в жару сырая рыба и сливочный сыр становятся благоприятной средой для размножения бактерий. Испорченное блюдо поможет определить теплая упаковка, подсохшие края риса, нехарактерный запах или «поплывшая» текстура.

Врач также напомнила, что категорически нельзя оставлять суши и роллы на столе в жару. Блюдо необходимо немедленно съедать или убирать в холодильник.

Врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов до этого предупреждал, что суши и роллы противопоказаны беременным женщинам, маленьким детям, а также людям с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями печени, желудка, поджелудочной железы и кишечника.

Ранее гастроэнтеролог объяснил тягу к суши и роллам.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Хобби и увлечения помогают строить карьеру и зарабатывать больше. Как именно и что нужно делать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!