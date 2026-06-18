Врач предупредила об опасности доставки роллов и суши в жару

Врач Кашух: в жару роллы и суши должны доставлять в термосумке

В жаркую погоду употребление суши и роллов, привезенных службой доставки, может обернуться серьезными проблемами со здоровьем. Об этом в разговоре с Life.ru предупредила гастроэнтеролог, врач – эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Если курьер перевозит заказ без термоупаковки или пакет долго находится под прямыми солнечными лучами, продукты быстро нагреваются. В жару болезнетворные микроорганизмы размножаются значительно активнее, и прежде всего это касается блюд с сырой рыбой, морепродуктами и мягкими сырами», — объяснила специалист.

По ее словам, время заказа в пути не является главным риском доставки, если курьер использует термосумку или изотермические контейнеры. Однако при их отсутствии в жару сырая рыба и сливочный сыр становятся благоприятной средой для размножения бактерий. Испорченное блюдо поможет определить теплая упаковка, подсохшие края риса, нехарактерный запах или «поплывшая» текстура.

Врач также напомнила, что категорически нельзя оставлять суши и роллы на столе в жару. Блюдо необходимо немедленно съедать или убирать в холодильник.

Врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов до этого предупреждал, что суши и роллы противопоказаны беременным женщинам, маленьким детям, а также людям с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями печени, желудка, поджелудочной железы и кишечника.

Ранее гастроэнтеролог объяснил тягу к суши и роллам.