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Диетолог рассказала о пользе суши

Врач Залетова: суши могут улучшить работу щитовидной железы
Shutterstock

Суши могут принести пользу для здоровья, в том числе улучшить работу щитовидной железы за счет содержания йода в водорослях нори. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова.

По ее словам, в них также содержатся полезные минералы — селен и магний.

«В то же время морская рыба, особенно жирная, например лосось или тунец, – это кладезь омега-3 жирных кислот, которые поддерживают здоровье сердца и мозга, а также борются с воспалениями», — отметила Залетова.

Она добавила, что наибольшую пользу приносит белок, который дает чувство насыщения и энергию без тяжести. При этом врач уточнила, что наиболее полезным блюдом являются не суши, а сашими – ломтики свежей рыбы без риса, которые представляют собой чистый белок и омега-3.

Врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов до этого говорил, что суши и роллы противопоказаны беременным женщинам, маленьким детям, а также людям с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями печени, желудка, поджелудочной железы, кишечника.

Он посоветовал не заказывать суши на дом в жару, особенно если есть сомнения в качестве доставки. Гораздо безопаснее приобретать их в точках, где большой оборот и видно, что блюдо готовят часто и свежими партиями.

Ранее россиянам посоветовали отказаться от некоторых блюд во время жары.

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