Фигурант дела об убийстве девятилетнего мальчика в Петербурге признал вину

Мужчина, которого обвиняют в смерти девятилетнего мальчика из Петербурга, признал вину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК по городу Юрий Яшков.

По словам собеседника, изначально Петр Жилкин указал место, где бросил ребенка. Однако, когда следователи стали выяснять обстоятельства произошедшего, задержанный стал давать противоречивые показания.

Так, по его версии, мальчик умер после того, как его ударили по голове. Благодаря экспертизе выяснилось, что пострадавшего задушили.

«После этого Жилкин признался, что задушил ребенка», – рассказал Яшков.

Мужчина признал вину и сейчас сотрудничает со следствием.

Россиянина задержали спустя непродолжительное время после исчезновения мальчика в конце января текущего года. Жилкин якобы попросил мальчика оказать непристойные услуги за пять-десять тысяч рублей, но ребенок стал его шантажировать.

Предполагается, что после этого россиянин расправился с несовершеннолетним и бросил тело в водоем, где его позже нашли.

Ранее мать убитого в Петербурге мальчика рассказала о поведении сына перед произошедшим.