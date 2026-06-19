Петра Жилкина, убившего мальчика в Петербурге, признали вменяемым

Психолого-психиатрическая экспертиза подтвердила, что Петр Жилкин полностью осознавал свои действия в момент убийства мальчика в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Медицинские данные о вменяемости обвиняемого лягут в основу обвинения и станут дополнительным доказательством его вины в суде.

Ребенок пропал в районе Горелово в конце января, его искали несколько суток. По версии следствия, 30 января Жилкин увидел мальчика на парковке торгового центра и предложил ему от 5 до 10 тысяч рублей за оказание интимных услуг.

На допросе мужчина заявил, что школьник отказался и начал шантажировать его, потребовав 500 тысяч рублей за молчание. Именно шантаж он назвал главным мотивом убийства малолетнего. Обвиняемый отвез несовершеннолетнего в безлюдное место, ударил по голове и утопил в водоеме.

Ранее Жилкин попросился на СВО.