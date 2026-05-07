«Опасно для всех возрастов»: врач раскрыл причины дневной сонливости

Дневная сонливость может быть опасным симптомом как для молодых, так и для пожилых людей. Причиной такого состояния могут быть остановки дыхания во сне, причем их число может достигать нескольких десятков в час, в результате чего мозг не отдыхает, рассказал НСН член Российского общества сомнологов, врач-сомнолог Павел Кудинов.

Остановки дыхания во сне – это синдром апноэ. Речь идет об опасном расстройстве, которое сопровождается не только прерывистым дыханием, но и храпом, кислородным голоданием. За границей страдающих этим заболеванием людей даже лишают водительских прав, так как высок риск заснуть за рулем, отметил врач.

«Из-за того, что периодически ночью мы не дышим, а таких остановок может быть и 20–30 за каждый час сна, головной мозг не высыпается, и человек просыпается, как будто бы и не спал», ― добавил сомнолог, пояснив, что дневная сонливость – это как раз признак того, что вместо 6-8 часов человек спал не более 3–4 часов.

Чтобы повысить концентрацию внимания, работоспособность и побороть сонливость можно поспать днем, отметил врач. Однако для здоровья важно, чтобы длительность дневного сна не превышала 15-20 минут, заключил Кудинов.

