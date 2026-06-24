Россиянка ночью обнаружила на своем балконе голого мужчину, наблюдавшего за ней

Baza: на Бали незнакомец проник к туристке из РФ на виллу ночью

Приехавшей на Бали россиянке пришлось ночевать у друзей из-за странного мужчины, ворвавшегося к ней домой. Об этом сообщает Baza.

Женщина по имени Ангелина отдыхала в одной из комнат виллы, когда на стройке соседнего дома заметила мужчину. Незнакомец стоял напротив спальни и снимал россиянку на телефон.

Спустя непродолжительное время неизвестный проник на ее балкон и полностью снял с себя одежду. Пока пострадавшая звонила соседям и близким, мужчина проник в комнату, так как балконная дверь плохо закрывалась.

Для самообороны россиянка схватилась за швабру и атаковала ночного гостя, после чего тот стал убегать. Ему удалось покинуть участок с помощью дерева.

Испугавшаяся Ангелина отправилась к друзьям, чтобы переночевать у них.

До этого в ХМАО мужчина ворвался в квартиру и изнасиловал школьницу. Перед этим он ехал с несовершеннолетней в лифте и приставал к ней. Суд приговорил россиянина к девяти годам и семи месяцам лишения свободы.

Ранее в Таганроге поймали мужчину, который ограбил квартиру, проникнув в нее по ошибке.