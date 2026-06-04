Таганрожец проник в соседскую квартиру по ошибке и решил ее ограбить

В Таганроге поймали мужчину, который ограбил квартиру, проникнув в нее по ошибке

В Таганроге полицейские раскрыли квартирную кражу, задержав подозреваемого «по горячим следам». Об этом сообщили в УМВД по Ростовской области.

Сначала в полицию поступило сообщение от владельца квартиры, который обнаружил открытую входную дверь, разбитое окно на кухне и похищенные бытовые предметы.

Личность вора быстро установили, им оказался 36-летний местный житель, который, по данным следствия, будучи в состоянии алкогольного опьянения, потерял ключи от съемной квартиры в том же доме.

Тогда он решил забраться на второй этаж по водосточной трубе, разбил окно и проник внутрь. Поняв, что это не его жилье, незваный гость похитил несколько вещей, остался на ночь, а утром ушел с украденным.

Теперь мужчине грозит срок, возбуждено уголовное дело. Обвиняемого поместили под стражу. Похищенные предметы возвращены законному владельцу.

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