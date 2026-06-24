Жителя Дагестана подозревают в изнасиловании малолетней дочери

Житель Дагестана стал фигурантом уголовного дела по статье о действиях сексуального характера в отношении собственного ребенка. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

О произошедшем в семье правоохранители узнали после того, как в полицию обратилась мать ребенка. Подробности о ситуации не уточняются, но известно, что пострадавшей меньше 14 лет. На данный момент специалисты выясняют обстоятельства.

Также отмечается, что профильные органы определили место жительства девочки с отцом.

«Указанные обстоятельства будут тщательно изучены и проверены в ходе расследования», – сообщается в публикации.

Сейчас с несовершеннолетней работают психологи и другие профильные специалисты.

До этого в США отца осудили за насилие над дочерью. Помимо этого, в семье были и другие дети, которых он истязал. Например, заставлял носить ошейники с электрошоком и давал ведра, чтобы дети справляли нужду туда.

Отца приговорили к трем пожизненным срокам.

Ранее в ХМАО осудили мужчину, годами развращавшего малолетнюю падчерицу.