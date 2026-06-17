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Общество

Отец-педофил насиловал дочь и заставлял детей ходить в ошейниках с электрошоком

В США многодетного отца осудили за изнасилование десятилетней дочери
Shutterstock/FOTODOM

В американском штате Джорджия суд вынес приговор 51-летнему мужчине, который истязал собственных детей. Об этом сообщает OCG News.

О том, что происходило в доме многодетных родителей, стало известно после пожара. Его намеренно устроил один из сыновей, чтобы избежать жестокого обращения, которому его подвергали родители.

Во время инцидента мать семьи смогла спасти 12-летнего и восьмилетнего сыновей. Она не смогла добраться до десятилетней дочери, которая жила в комнате без окон и спала на куске фанеры вместо кровати. Девочка не выжила. Сам глава семьи, Уильям Маккью, в тот момент вместе со старшей дочерью уехал по делам.

Как выяснили правоохранители, детей постоянно подвергали насилию. Их избивали, заставляли носить электрошоковые ошейники и стоять голыми на бетонных блоках часами или даже днями. Вместо туалетов дети использовали ведра, которые опорожняли раз в неделю. При этом дети никогда не ходили в школу.

Также старшая сестра рассказала, что Маккью насиловал ее и ее младшую сестру, которую не вытащили из пожара.

В результате главу семьи приговорили к трем пожизненным срокам, в течение которых он не сможет освободиться досрочно. Его супруга получила 90 лет.

Ранее в США арестовали женщину, обменявшую приемную дочь на обезьяну.

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