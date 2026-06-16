В ХМАО осудили мужчину, годами развращавшего малолетнюю падчерицу

В Югре вынесли приговор местному жителю, совершавшему насилие в отношении юной падчерицы. Об этом сообщает пресс-служба управления судебного департамента ХМАО.

Мужчина признан виновным в насильственных действиях сексуального характера и покушении на изнасилование несовершеннолетней, не достигшей 14 лет. Из публикации следует, что он совершал преступления в течение четырех лет.

Суд назначил фигуранту наказание в виде 15 лет и 8 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год и 6 месяцев.

До этого красноярец годами насиловал падчерицу, пока мать пропадала на суточных дежурствах. По данным следствия, школьница подвергалась истязаниям в период с декабря 2022 по май 2025 года. Девочка жила с матерью и отчимом, но первая часто находилась на суточных дежурствах, и ее возлюбленный пользовался ситуацией. Мужчина вину не оспаривал и раскаялся. Суд приговорил его к 17 годам колонии строгого режима.

Ранее в Иркутской области многодетная мать с сожителем насиловала маленького сына-инвалида.