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Общество

Детские сады Севастополя перейдут на особый режим работы

Развожаев сообщил о переводе детских садов Севастополя на особый режим работы
Marker Elena/Shutterstock/FOTODOM

Детские сады в Севастополе перейдут на особый режим работы из-за ситуации в энергетической системе города после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил местный губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Он призвал родителей оставить детей дома, если у них есть такая возможность. По словам чиновника, это поможет властям Севастополя снизить нагрузку и обеспечить комфорт несовершеннолетних в условиях временных ограничений.

Как уточнил Развожаев, на Северной стороне, в Инкермане и Орлином детские сады будут функционировать в штатном режиме. При этом в остальных районах Севастополя детсады будут работать в режиме дежурных групп.

«Поскольку электричество отсутствует, приготовить горячие обеды сейчас невозможно. Поэтому дети в дежурных группах будут обеспечены сухпайками», — добавил губернатор.

Незадолго до этого Развожаев заявил, что в результате атаки ВСУ на энергетическую инфраструктуру город временно остался без электроснабжения. По его словам, на объектах введен особый режим, в настоящее время специалисты проводят оценку масштаба повреждений и делают все возможное, чтобы вернуть электричество.

В ночь на 24 июня украинские войска с помощью беспилотников атаковали Севастополь. Российские военные отражали нападение на город.

Ранее сообщалось, что ВСУ накапливают дроны для массированного удара по Крыму.

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