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Армия

В Севастополе военные отражают атаку ВСУ

Развожаев: в Севастополе сбили два БПЛА в районе Северной стороны
Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

В Севастополе военные отражают атаку украинских войск. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

По его словам, работает авиация, системы противовоздушной обороны (ПВО) и мобильные огневые группы.

«Сбито два БПЛА в районе Северной стороны», — уточнил Развожаев.

Губернатор призвал жителей сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, а также оставаться в безопасных местах.

Накануне в селе Александровка Шебекинского округа Белгородской области в результате удара дрона ВСУ по автомобилю пострадал мужчина. Как уточнили в оперштабе, мужчину с осколочными ранениями грудной клетки, головы и плеча направили в городскую больницу №2 г. Белгорода.

До этого военный блогер Юрий Подоляка высказал мнение, что Украина может готовиться к новой масштабной атаке на Крым. По его мнению, относительно слабый налет беспилотников в ночь на 23 июня свидетельствует о том, что ВСУ накапливают ресурсы для более крупного удара.

Ранее Путин заявил, что теракты Украины стимулируют российских военных выполнять задачи СВО.

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