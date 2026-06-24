В Херсонской области обесточены все округа

На территории всех округов Херсонской области произошло полное или частичное отключение электроэнергии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

По его словам, энергетики и аварийные службы уже работают на местах и делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электричество.

Незадолго до этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на энергетическую инфраструктуру город временно остался без электроснабжения. По его словам, на объектах введен особый режим, в настоящее время специалисты проводят оценку масштаба повреждений и делают все возможное, чтобы вернуть электричество.

В ночь на 24 июня Севастополь подвергся атаке со стороны украинских войск. Российские военные отражали атаку ВСУ на город.

Ранее ВСУ повредили энергетические объекты в Запорожской области.