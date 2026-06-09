Атаки ВСУ повредили энергетические объекты в Запорожской области

В результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на энергосистему Запорожской области в регионе частично отключен свет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Евгений Балицкий.

Он пояснил, что в области поврежден ряд энергетических объектов. Из-за этого в регионе произошло частичное отключение электроснабжения. Сейчас проводится оценка полученных повреждений.

Губернатор отметил, что фиксируется высокая активность украинских беспилотных летательных аппаратов противника над Запорожской областью, работают системы противовоздушной обороны.

4 июня стало известно, что семь городов Донецкой народной республики обесточены, а также остались без воды из-за атаки украинских войск.

В этот же день мэр Энергодара в Запорожской области Максим Пухов сообщил, что город полностью остался без света после ночных ударов по объектам инфраструктуры.

Ранее в Херсонской области были обесточены 55 населенных пунктов.