Нарколог объяснил иллюзию долголетия алкоголиков

Психиатр-нарколог Василий Шуров в эфире своего YouTube-канала объяснил феномен долголетия среди алкоголиков.

По его словам, большинство злоупотребляющих спиртным людей в действительности уходят из жизни раньше положенного, однако на это не обращают особого внимания.

«Это иллюзия долголетия. Вы видите человека в 50 лет, который все еще держится. Но вы не видите, сколько его сверстников уже погибли из-за циррозов, инфарктов или несчастных случаев», — заявил специалист.

Он назвал это «ошибкой выжившего».

Эксперт также отметил, что в редких случаях алкоголик может «выиграть в генетическую лотерею», когда организм способен дольше сопротивляться воздействию спиртного. Однако это не запас прочности «на века», подчеркнул Шуров.

До этого руководитель отдела социологического анализа социально-политических процессов Института социально-политических исследований РАН Игорь Селезнев заявил, что россияне отказываются от потребления алкоголя – за последние 20 лет число непьющих граждан выросло в полтора раза. Он сообщил, что, согласно данным на текущий год, совсем не пьют спиртные напитки 42% жителей страны.

Ранее ученые развеяли популярный миф об алкоголизме.