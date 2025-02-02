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Развеян популярный миф об алкоголизме

АJР: у заядлых алкоголиков не снижается уровень удовольствия от опьянения
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Shutterstock/Tero Vesalainen

Ученые Медицинского университета Чикаго установили, что с алкоголизмом и депрессией испытывают такой же высокий уровень возбуждения и удовольствия в состоянии опьянения, как и те, кто не страдает депрессией. Кроме того, длительное злоупотребление алкоголем не снижает уровень удовольствия от опьянения. Результаты исследования опубликованы в журнале American Journal of Psychiatry (AJP).

В исследовании приняли участие 232 человека в возрасте от 21 до 35 лет, около половины из которых страдали алкогольной зависимостью. Дополнительно примерно у 50% алкозависимых испытуемых было диагностировано депрессивное расстройство.

На протяжении некоторого времени участники предоставляли данные о частоте употребления алкоголя и своих ощущениях после достижения опьянения. Результаты показали, что потребление алкоголя слегка притупляло негативные эмоции и переживания. Такой эффект был схожим как у людей с депрессией, так и у тех, кто от нее не страдал.

Также выяснилось, что лица с алкогольной зависимостью испытывали значительно большее удовольствие от употребления спиртных напитков и нахождения в состоянии опьянения, чем непьющие или редко пьющие участники. По словам ученых, эти результаты ставят под сомнение широко распространенную теорию, согласно которой алкоголики стремятся к состоянию опьянения для достижения эмоциональной и психической стабильности, а не приятных ощущений.

В следующем исследовании ученые планируют выяснить, получают ли редко пьющие люди и лица старшего возраста, страдающие длительным алкоголизмом, аналогичное удовольствие от спиртного.

Ранее ученые разработали «витаминный коктейль» от похмелья.

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