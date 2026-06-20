Российские школьники начнут изучать арабский язык

Программа изучения арабского языка в школах РФ начнет действовать с сентября

В российских школах в новом учебном году начнет действовать программа изучения арабского языка. Об этом сообщило Минпросвещения со ссылкой на главу ведомства Сергея Кравцова.

Министр просвещения провел рабочую встречу, посвященную вопросам деятельности образовательного центра имени шейхи Фатимы бинт Мубарак в гимназии им. Е.М.Примакова. В мероприятии также приняли участие министр просвещения ОАЭ Сара бинт Юсеф Аль-Амири и чрезвычайный и полномочный посол страны Мохаммад Ахмад Альджабер.

«Три года у нас проводится олимпиада по арабскому языку, утверждена программа изучения арабского языка в российских школах, которая начнет действовать с 1 сентября нового учебного года», — сказал Кравцов.

Он рассказал, что ведомство подготовило и перевело на арабский язык русские народные сказки, книгу о России и книги российских писателей, которые передали в ОАЭ.

В мае министр просвещения сообщал, что с 1 сентября в школах начнется изучение профиля «Искусственный интеллект».

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