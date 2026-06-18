Учителя оценили пользу введения финансовой грамотности в школах

Детей важно обучать финансовой грамотности – соответствующий раздел, как и тема экономики в целом, до этого уже был включён в школьную программу в рамках обществознания. Однако важно предусмотреть наличие условий, так как у педагогов из-за высокой нагрузки может не хватить времени на детальный разбор этой темы, заявил НСН член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель», учитель истории и ОБЖ Дмитрий Казаков.

Он отметил, что само по себе изучение вопросов финансов на обществознании смыслу предмета не противоречит. Особенно важно учесть, что школьники должны обладать знаниями не только в этой теме, но и разбираться в вопросах кибербезопасности, подчеркнул Казаков.

В то же время он призвал заранее продумать, кто и в какое время будет преподавать детям эти темы.

«Учителем обществознания должен быть человек, который в этом подкован, может разобраться в предмете и не слишком загружен. Чтобы разобраться в новых темах, нужны время и подготовка, но зачастую не хватает ни того, ни другого», — пояснил педагог.

Напомним, раздел о финансовой грамотности добавили в учебники по обществознанию для девятиклассников. Кроме того, в пособия включили упражнение, обучающее школьников распознавать недостоверную информацию и противостоять манипуляциям в интернете. В соответствующем разделе отдельное внимание уделено правилам информационной безопасности: установка антивирусов, защита от спам-звонков, отказ от открытия ссылок на неизвестные сайты. Учебник включен Минпросвещения в федеральный перечень, его начнут использовать в школах с 1 сентября 2026 года.

Ранее Мединский представил новый учебник с упоминанием Балабанова.