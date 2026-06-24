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Общество

Россиянина задержали за дискредитирующие ВС РФ купюры

В Сочи задержали мужчину за дискредитирующие ВС России надписи на купюрах
Евгений Биятов/РИА Новости

В Сочи полицейские задержали мужчину, который штамповал на купюрах надписи, дискредитирующие Вооруженные силы России. Об этом сообщили в полиции курорта.

По ее информации, мужчина с помощью самонаборной печати наносил соответствующие тексты на купюры различного достоинства. Два раза в месяц он вносил эти банкноты на свой счет через банкоматы в Сочи, Туапсе и Геленджике. Задержанный отправлял фотоотчеты с изображениями купюр администратору канала в одном из мессенджеров.

Информация о произошедшем поступила правоохранителям от представителей кредитно-финансовой организации. Как установили сотрудники центра по противодействию экстремизму краевого управления полиции, владельцем банковской карты является 60-летний уроженец Самарской области, который уже более десяти лет проживает в Сочи.

Сотрудники полиции составили в отношении мужчины протокол по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации…»). Суд назначил ему штраф в размере 50 тысяч рублей. В суде нарушитель оказал активное неповиновение полицейским. В связи с этим он получил десять суток административного ареста.

До этого сообщалось, что в Крыму проверят наличие активов у релокантов, которые дискредитируют Россию.

Ранее украинца лишили гражданства РФ из-за постов, дискредитирующих армию России.

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