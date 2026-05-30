В Крыму проверят активы релокантов, дискредитирующих Россию

В Крыму проверят наличие активов у релокантов, которые дискредитируют Россию. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Опыт проведения национализации имущества враждебно настроенных к России иностранных граждан у нас есть. Порядок в этом вопросе надо наводить давно,» — отметил парламентарий, подчеркнув, что те граждане, кто не ассоциируют себя с РФ и вредят ей, являются «откровенными врагами».

По словам Константинова, закон по аресту имущества релокантов, дискредитирующих Россию, является справедливым.

Госдума приняла инициативу об аресте имущества релокантов, которые совершили правонарушения «против интересов России». За проголосовали все 384 депутата, присутствовавшие на заседании. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин счел предлагаемые меры справедливыми. В то же время депутат Алексей Куринный выразил мнение, что поправки нужны скорее для психологического и «воспитательного» воздействия на уехавших. Как будет работать новый закон — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Госдума одобрила запрет на депортацию служащих в ВС России иностранцев.