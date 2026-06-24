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Общество

Роспотребнадзор назвал страны с наибольшим риском заражения мелиоидозом

Роспотребнадзор: мелиоидоз распространен в популярных туристических странах
Yury Nikolaev/Shutterstock/FOTODOM

Большинство стран, где широко распространен мелиоидоз, являются популярными туристическими направлениями, среди которых Таиланд, Вьетнам, Китай, Индонезия, Индия, Сингапур, Австралия, Мальдивы, Шри-Ланка и Непал. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре после регистрации в России завозного случая заболевания у туристки, вернувшейся из Таиланда.

По данным Роспотребнадзора, в России уже выявлялись завозные случаи мелиоидоза. В частности, заражения были зафиксированы у туристов, вернувшихся из Таиланда, в 2017 и 2024 годах.

В связи с этим специалисты рекомендуют россиянам перед поездками за рубеж заранее уточнять информацию об эпидемиологической обстановке в стране назначения. Получить необходимые сведения можно в территориальных органах Роспотребнадзора или у туроператоров.

До этого сообщалось, что заболевшая после отдыха в Таиланде россиянка была госпитализирована в тяжелом состоянии. В надзорном органе добавили, что Роспотребнадзор использует тест-систему для диагностики мелиоидоза, в пунктах пропуска через госграницу функционирует система «Периметр», которая анализирует эпидемические риски в режиме онлайн.

Ранее Роспотребнадзор оценил риски распространения лихорадки денге в РФ.

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