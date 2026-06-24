В России появились горячие линии в связи с приостановкой отдыха детей в Крыму

Минпросвещения России сообщило о работе горячих линий для родителей в связи с временной приостановкой отдыха детей в республике Крым. Об этом говорится в канале ведомства в мессенджере «Макс».

«Специалисты готовы оперативно ответить на вопросы и предоставить актуальные данные о пребывании детей в детских оздоровительных учреждениях», — подчеркнула пресс-служба.

В Минпросвещения уточнили, что по вопросам, которые касаются пребывания несовершеннолетних на территории подведомственного ведомству Международного детского центра «Артек», работает единая горячая линия: 8 (800) 600-20-85.

Также информационную поддержку оказывает министерство образования, науки и молодежи Крыма. По вопросам, имеющих отношение к загородным стационарным лагерям, можно обратиться на горячую линию по телефону 8 (3652) 24-10-83.

22 июня глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ, согласно которому бронирование мест, прием и размещение детей в организациях отдыха и оздоровления приостановлено в республике с 22 июня до 1 сентября.

23 июня министр спорта региона Ольга Торубарова заявила, что в Крыму отменили все спортивные мероприятия для детей до сентября в целях безопасности. Спортшколам рекомендовано использовать это время для методологической, организационной и документальной работы.

Ранее в АТОР рассказали, что будет с детскими путевками в Крым на это лето.