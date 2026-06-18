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Общество

В небоскребе в Дубае произошел пожар

Пожарные локализовали возгорание в небоскребе в Дубае
Raghed Waked/Reuters

Пожар произошел на верхних этажах небоскреба Emirates Financial Towers в Дубае, пожарные локализовали возгорание. Об этом сообщается в пресс-службе правительства города в соцсети X.

«Команды гражданской обороны Дубая успешно локализовали небольшое возгорание, возникшее на этаже, находящемся на ремонте, в здании на шоссе шейха Заида», — говорится в публикации.

По данным пресс-службы, пострадавших нет.

До этого на складе «ВкусВилла» на Пятницком шоссе в Митино загорелись аккумуляторы для электровелосипедов. Отмечается, что на складе вспыхнули две батареи. Прибывшие на место пожарные успели своевременно их потушить, пока пламя не перекинулось на другие батареи, о пострадавших не сообщается.

Также в Главном управлении МЧС России по Москве рассказали, что пожар на территории Московского нефтеперерабатывающего завода, произошедший в результате атаки беспилотников, полностью ликвидирован.

Ранее в Краснодарском крае потушили пожар на нефтебазе.

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