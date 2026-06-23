«Защищают право причинять вред»: депутат Горячева — о реакции на законопроект о домашнем насилии

Глава думского комитета по делам семьи Нина Останина выразила опасения, что принятие в России закона о домашнем насилии приведет к снижению числа браков из-за боязни мужчин быть наказанными. Депутат нижней палаты парламента Ксения Горячева в беседе с «Газетой.Ru» заявила, что аргументами для принятия закона должны быть страхи женщин возвращаться домой.

«90% россиян поддерживают принятие закона — это не аргумент. Женщина боится возвращаться домой к агрессору — это не аргумент. Женщина годами не может добиться защиты — это не аргумент. Психика детей рушится, ломается — это не аргумент. Сотни женщин погибают от рук близких — это тоже не аргумент. А вот гипотетический мужчина, который может отказаться от брака из-за ответственности за побои, — это уже повод не принимать закон». — сказала она.

Горячева подчеркнула, что отказ от принятия закона ради статистики брака — это защита не семьи, а агрессора.

«Если человек создает семью только для возможности безнаказанно бить жену, то проблема точно не в законе. Семья — это про любовь, доверие и безопасность. Когда насилие предлагают терпеть ради статистики браков, защищают уже не семью. Защищают право сильного причинять вред тому, кто слабее», — добавила она.

19 июня депутат Госдумы Ксения Горячева сообщила «Газете.Ru», что разработала и направила на отзыв в правительство поправки в статью 116 Уголовного кодекса, предусматривающие возвращение ответственности за побои в отношении близких людей и родственников. Сейчас первый зафиксированный случай побоев в семье чаще всего рассматривается как административное правонарушение. Уголовная ответственность наступает только при повторном эпизоде в период административной наказанности. По мнению авторов законопроекта, такой подход не учитывает особую уязвимость жертв домашнего насилия и риск повторения насилия в условиях совместного проживания, зависимости или близких отношений.

После этого председатель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила, что принятие закона о домашнем насилии вызовет у молодежи нежелание вступать в брак, а разводиться в таком случае будут десять из десяти пар. Она выразила опасение, что мужчины будут бояться жениться, потому что «любое прикосновение дома к жене, исходя из заявлений иногда импульсивных наших женщин, можно будет рассматривать как посягательство на физическое и психическое здоровье».

Ранее стало известно, что каждый пятый россиянин сталкивался со сталкингом.