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Общество

Каждый пятый россиянин сталкивался со сталкингом

Депутат Горячева: 84% россиян ждут введения наказания за сталкинг
yamasan0708/Shutterstock/FOTODOM

Четверть россиян сталкивались со сталкингом в реальной жизни или интернете, а 84% граждан считают необходимым введение за преследование административной ответственности. Об этом «Газете.Ru» рассказала депутат Госдумы Ксения Горячева.

Согласно результатам исследования социологической компании Russian Field, проведенного по заказу парламентария, чаще всего об опыте преследования рассказывают женщины, жители крупных городов и молодые россияне. Среди женщин со сталкингом сталкивались 25% опрошенных, среди мужчин — 19%. Наиболее высокие показатели зафиксированы среди респондентов 18–29 лет и 45–59 лет — по 24%.

Отмечается, что за год показатель пострадавших от сталкинга вырос на пять процентных пунктов, а 84% россиян ждут введения за это административной ответственности. При этом 51% опрошенных уверены в необходимости наказания однозначно. Особенно высокий уровень поддержки наблюдается среди женщин (89%), молодежи 18–29 лет (89%) и людей, которые лично сталкивались с преследованием (88%).

В ходе опроса выяснилось, что лишь 10% респондентов против введения ответственности. При этом 21% противников инициативы опасаются злоупотреблений и ложных обвинений, еще 10% считают такую меру слишком строгой.

По словам Горячевой, результаты исследования помогут доказать необходимость законопроекта о противодействии сталкингу. Ранее законопроект уже трижды вносился в Госдуму и отклонялся по формальным основаниям. Парламентарий отметила, что в ближайшее время планируется внесение обновленной, четвертой версии инициативы, которая предусматривает введение административной ответственности за сталкинг и дополнительные меры защиты для жертв преследования.

«Когда каждый пятый россиянин говорит, что сталкивался с навязчивым преследованием, это уже невозможно назвать редкой или частной историей. При этом сегодня жертвы преследования остаются без защиты. Если человек следит, караулит у дома, заваливает сообщениями, звонками и угрозами, отдельной ответственности за это нет. Сейчас закон фактически предлагает жертве ждать, пока ситуация станет еще опаснее. Исследование показывает, что общество видит эту проблему и требует ее решения», — заявила депутат «Газете.Ru».

Телефонный опрос проходил с 13 по 20 мая 2026 года, в нем приняли участие 1605 респондентов.

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