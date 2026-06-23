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Общество

В России растет спрос на отдых в избах

Спрос на аренду деревянных изб вырос на четверть этим летом
Shutterstock/FOTODOM

Интерес к отдыху в традиционных деревянных домах стабильно растет: этим летом россияне бронировали избы на 27% чаще, чем в прошлом году. Люди ценят их за аутентичность, уединение и возможность отключиться от городского ритма.

Это показало исследование сервиса Авито Путешествия, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Чаще всего избы снимают в Московской и Ленинградской областях, Краснодарском крае, Дагестане, Татарстане и Карелии. Заметный рост спроса фиксируется в регионах, где сохранился большой фонд старых деревянных домов: в Саратовской области число бронирований выросло на 146%, в Волгоградской — на 122%, в Самарской — на 116%, в Орловской — на 85%, а в республике Алтай — на 80%.

Избу обычно снимают на 3 ночи для компании из 6 человек. Дольше всего останавливаются в Дагестане и Краснодарском крае — по 7 дней.

Средняя стоимость посуточной аренды составляет 12 300 рублей. Самые доступные варианты можно найти в Алтайском крае (5600 рублей), Псковской области (7300 рублей) и Красноярском крае (7400 рублей). Дороже всего арендовать избу в Пермском крае (19 700 рублей) и Московской области (18 400 рублей).

Бронируют избы заранее — в среднем за 52 дня до поездки. Дольше всего планируют путешествия в Астраханскую область (дома там выбирают за 110 дней) и Дагестан (100 дней). А вот в Кемеровскую область и Красноярский край едут довольно спонтанно: там варианты жилья бронируют за 15 дней и 21 день соответственно.

Ранее выяснилось, что россияне в бархатный сезон будут отдыхать меньше, но дешевле.

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