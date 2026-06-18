Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Россияне в бархатный сезон будут отдыхать меньше, но дешевле

OneTwoTrip: Кипр, Сербия и Абхазия — новые звезды туризма в бархатном сезоне
Petros Karadjias/AP

Российские путешественники стали планировать более короткие поездки в бархатный сезон, а средний чек за ночь проживания заметно снизился. Это показало исследование OneTwoTrip, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Согласно данным сервиса, в 2026 году россияне планируют отдыхать за границей в бархатный сезон в среднем 4,7 дня. Это ровно на один день меньше, чем годом ранее — осенью 2025-го средняя продолжительность отельных бронирований составляла 5,7 дня.

При этом раннее планирование позитивно сказывается на бюджете туристов. Средняя стоимость суток в зарубежных отелях этой осенью составляет 13 500 рублей, что выгоднее показателей прошлого года (осенью 2025-го за аналогичное размещение путешественники платили в среднем 14 400 рублей).

В рейтинге самых востребованных направлений произошли серьезные изменения. Безоговорочным лидером 2026 года стала Турция, доля которой выросла более чем в два раза. Прошлогодний лидер — Италия — спустилась на вторую строчку. Кроме того, из пятерки лидеров выбыли Япония и Испания, уступив места азиатским направлениям — Таиланду и Китаю.

Топ-5 стран по доле отельных бронирований на бархатный сезон 2026 года:

— Турция — 21,2% (рост на 114%)
— Италия — 11,8% (снижение на 29%)
— Таиланд — 5,9% (рост на 26%)
— Китай — 5,7% (рост на 46%)
— Франция — 5,3% (снижение на 37%)

Для сравнения, топ-5 стран в бархатном сезоне 2025 года выглядел так: Италия, Турция, Франция, Япония и Испания.

Аналитики также зафиксировали направления с наиболее активной динамикой. Самый взрывной рост популярности по сравнению с прошлым годом продемонстрировал Кипр. Заметное увеличение спроса также зафиксировано на поездки в Сербию, Абхазию, Турцию и Китай.

Некоторые страны, напротив, продемонстрировали ощутимое снижение доли бронирований. Сильнее всего интерес путешественников остыл к отдыху в ОАЭ и Черногории. Заметный спад спроса в рамках ранних бронирований также коснулся Испании, Японии и Франции.

Ранее россияне рассказали, как планируют туристические поездки.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Ответ Лаврова Украине, новые правила семейной ипотеки и опасности в Таиланде. Главное за 18 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!