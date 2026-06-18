Россияне в бархатный сезон будут отдыхать меньше, но дешевле

Российские путешественники стали планировать более короткие поездки в бархатный сезон, а средний чек за ночь проживания заметно снизился. Это показало исследование OneTwoTrip, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Согласно данным сервиса, в 2026 году россияне планируют отдыхать за границей в бархатный сезон в среднем 4,7 дня. Это ровно на один день меньше, чем годом ранее — осенью 2025-го средняя продолжительность отельных бронирований составляла 5,7 дня.

При этом раннее планирование позитивно сказывается на бюджете туристов. Средняя стоимость суток в зарубежных отелях этой осенью составляет 13 500 рублей, что выгоднее показателей прошлого года (осенью 2025-го за аналогичное размещение путешественники платили в среднем 14 400 рублей).

В рейтинге самых востребованных направлений произошли серьезные изменения. Безоговорочным лидером 2026 года стала Турция, доля которой выросла более чем в два раза. Прошлогодний лидер — Италия — спустилась на вторую строчку. Кроме того, из пятерки лидеров выбыли Япония и Испания, уступив места азиатским направлениям — Таиланду и Китаю.

Топ-5 стран по доле отельных бронирований на бархатный сезон 2026 года:

— Турция — 21,2% (рост на 114%)

— Италия — 11,8% (снижение на 29%)

— Таиланд — 5,9% (рост на 26%)

— Китай — 5,7% (рост на 46%)

— Франция — 5,3% (снижение на 37%)

Для сравнения, топ-5 стран в бархатном сезоне 2025 года выглядел так: Италия, Турция, Франция, Япония и Испания.

Аналитики также зафиксировали направления с наиболее активной динамикой. Самый взрывной рост популярности по сравнению с прошлым годом продемонстрировал Кипр. Заметное увеличение спроса также зафиксировано на поездки в Сербию, Абхазию, Турцию и Китай.

Некоторые страны, напротив, продемонстрировали ощутимое снижение доли бронирований. Сильнее всего интерес путешественников остыл к отдыху в ОАЭ и Черногории. Заметный спад спроса в рамках ранних бронирований также коснулся Испании, Японии и Франции.

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