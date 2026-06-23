Разработанный по поручению Путина закон про стажеров прошел первое чтение

Госдума приняла в первом чтении закон о стажировках для учащихся и обучившихся

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который вводит в Трудовой кодекс понятие «стажировка в сфере труда» и позволяет выпускникам колледжей и вузов заключать срочный трудовой договор для получения первого профессионального опыта под руководством наставника. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

В пояснительной записке к документу указано, что под стажировкой подразумевается работа по срочному договору для учащихся или уже получивших образование с целью получить стартовый опыт в профессии, приобрести практические навыки и адаптироваться к трудовой деятельности в целом. Она не может длиться дольше полугода, и на все это время работодатель обязан прикрепить к стажеру наставника.

Согласно законопроекту, на стажировку можно пойти не позже чем через год после завершения учебы. Из этого срока вычитается военная служба, задокументированное заболевание, декретный отпуск или отпуск по уходу за ребенком.

Если после стажировки работодатель решает нанять стажера на постоянной основе по бессрочному договору, законопроект предусматривает освобождение такого сотрудника от прохождения испытательного срока.

Нововведения не касаются стажировок по специальным образовательным программам и в определенных профессиональных сферах, где такая работа регулируется отдельными законами, — например, в медицине, юриспруденции или на государственной службе.

В случае принятия закон о стажировках начнет действовать с марта 2027 года. В Госдуме напомнили, что ускорить процесс его принятия призвал президент РФ Владимир Путин в своем выступлении на Петербургском экономическом форуме.

Ранее в сети появились фейковые листовки с приглашением на стажировку в военкомат.