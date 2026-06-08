В сети появились фейковые листовки с приглашением школьников на стажировку в военкомат

Распространенная в Telegram-каналах информация о приглашении белгородских школьников 15–17 лет на стажировку в военкомат не соответствует действительности. Об этом сообщает ресурс по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

«Привлечение школьников к воинскому учету само по себе абсурдно, поскольку такая деятельность требует допуска к служебной информации», — добавили авторы антифейкового сайта.

В их сообщении говорится, что на распространяемых в сети поддельных листовках использован логотип реально существующей программы «Время своих героев», созданной для обучения предпринимательской деятельности ветеранов СВО и их семей. Сообщений о стажировке школьников на официальном сайте этой программы нет.

«Лапша Медиа» отмечает, что для правдоподобия авторы фейка указали на поддельных листовках реальный номер телефона белгородского военкомата, который есть в открытом доступе, но не имеет никакого отношения к проекту «Время своих героев», логотип которого изображен на тех же листовках.

Ранее в сети появился фейковый указ Путина о завершении СВО.