Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Общество

В сети появились фейковые листовки с приглашением школьников на стажировку в военкомат

«Лапша Медиа»: приглашение белгородских школьников в военкомат оказалось фейком
Соцсети

Распространенная в Telegram-каналах информация о приглашении белгородских школьников 15–17 лет на стажировку в военкомат не соответствует действительности. Об этом сообщает ресурс по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

«Привлечение школьников к воинскому учету само по себе абсурдно, поскольку такая деятельность требует допуска к служебной информации», — добавили авторы антифейкового сайта.

В их сообщении говорится, что на распространяемых в сети поддельных листовках использован логотип реально существующей программы «Время своих героев», созданной для обучения предпринимательской деятельности ветеранов СВО и их семей. Сообщений о стажировке школьников на официальном сайте этой программы нет.

«Лапша Медиа» отмечает, что для правдоподобия авторы фейка указали на поддельных листовках реальный номер телефона белгородского военкомата, который есть в открытом доступе, но не имеет никакого отношения к проекту «Время своих героев», логотип которого изображен на тех же листовках.

Ранее в сети появился фейковый указ Путина о завершении СВО.

 
Теперь вы знаете
Акции российских компаний падают без остановки. Стоит ли их покупать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!