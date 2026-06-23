Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

СМИ сообщили о задержании топ-менеджера Полубояринова

«Ведомости»: правоохранители задержали топ-менеджера Михаила Полубояринова
Максим Блинов/РИА Новости

Топ-менеджера Михаила Полубояринова задержали правоохранители, он стал фигурантом расследования уголовного дела. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

По их словам, с Полубояриновым проводятся следственные действия. Собеседники издания затруднились назвать статус топ-менеджера в рамках уголовного дела.

Другой источник заявил, что расследование может быть связано с работой Полубояринова в ВЭБ.РФ в 2009-2019 годах. Еще один собеседник газеты утверждает, что эпизод, который заинтересовал правоохранительные органы, имел место в 2016 году.

В мае сообщалось, что Тверской суд Москвы поместил под домашний арест члена совета директоров «Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики» и заместителя председателя госкорпорации ВЭБ.РФ Артема Довлатова по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Позднее стало известно, что уголовное дело в отношении Довлатова касается событий 2016 года, связанных с санацией банков при прежнем руководстве госкорпорации ВЭБ.РФ.

Ранее сообщалось, что экс-чиновника ДНР будут судить за мошенничество на $4,5 млн.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Молодежь в России отказывается от алкоголя. Что сейчас пьют и курят россияне
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!