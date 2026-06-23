СМИ сообщили о задержании топ-менеджера Полубояринова

Топ-менеджера Михаила Полубояринова задержали правоохранители, он стал фигурантом расследования уголовного дела. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

По их словам, с Полубояриновым проводятся следственные действия. Собеседники издания затруднились назвать статус топ-менеджера в рамках уголовного дела.

Другой источник заявил, что расследование может быть связано с работой Полубояринова в ВЭБ.РФ в 2009-2019 годах. Еще один собеседник газеты утверждает, что эпизод, который заинтересовал правоохранительные органы, имел место в 2016 году.

В мае сообщалось, что Тверской суд Москвы поместил под домашний арест члена совета директоров «Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики» и заместителя председателя госкорпорации ВЭБ.РФ Артема Довлатова по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Позднее стало известно, что уголовное дело в отношении Довлатова касается событий 2016 года, связанных с санацией банков при прежнем руководстве госкорпорации ВЭБ.РФ.

Ранее сообщалось, что экс-чиновника ДНР будут судить за мошенничество на $4,5 млн.