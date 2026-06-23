Путин высказался об отработке для выпускников медвузов

Президент России Владимир Путин поручил избегать дополнительной бюрократической нагрузки в связи с началом работы выпускников-медиков с наставниками. Об этом сообщает РИА Новости.

В рамках совещания с членами кабмина в режиме видеоконференции Путин отметил, что нельзя допустить, чтобы программа наставничества работала формально или с большими перегрузками. Это может обесценить сам смысл принятия решений, считает президент.

Он поручил организовать мониторинг реализации программы на местах комиссии Государственного совета по направлению «Продолжительная и активная жизнь» и Общероссийскому Народному фронту совместно с Национальной медицинской палатой.

Путин считает, что отработка для выпускников медицинских вузов не станет возвращением к советской системе распределения.

До этого опрос показал, что почти половина медработников сомневаются, что новая инициатива по обязательной отработке первых лет практики для выпускников бюджетных отделений медицинских вузов в системе ОМС поможет решить кадровый дефицит в здравоохранении.

Ранее в России утвердили стратегию развития здравоохранения на ближайшие пять лет.