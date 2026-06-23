Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Путин высказался об отработке для выпускников медвузов

Путин поручил избегать бюрократизм в работе выпускников-врачей с наставниками
Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил избегать дополнительной бюрократической нагрузки в связи с началом работы выпускников-медиков с наставниками. Об этом сообщает РИА Новости.

В рамках совещания с членами кабмина в режиме видеоконференции Путин отметил, что нельзя допустить, чтобы программа наставничества работала формально или с большими перегрузками. Это может обесценить сам смысл принятия решений, считает президент.

Он поручил организовать мониторинг реализации программы на местах комиссии Государственного совета по направлению «Продолжительная и активная жизнь» и Общероссийскому Народному фронту совместно с Национальной медицинской палатой.

Путин считает, что отработка для выпускников медицинских вузов не станет возвращением к советской системе распределения.

До этого опрос показал, что почти половина медработников сомневаются, что новая инициатива по обязательной отработке первых лет практики для выпускников бюджетных отделений медицинских вузов в системе ОМС поможет решить кадровый дефицит в здравоохранении.

Ранее в России утвердили стратегию развития здравоохранения на ближайшие пять лет.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Молодежь в России отказывается от алкоголя. Что сейчас пьют и курят россияне
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!