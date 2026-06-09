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Общество

Юношу приговорили к 15 годам колонии за подготовку нападения на школу в Удмуртии

Жителя Ижевска, готовившего теракт в образовательном учреждении, лишили свободы
Руслан Кривобок/РИА Новости

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге приговорил 21-летнего жителя Ижевска к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима за подготовку теракта в образовательном учреждении. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по Удмуртии.

Юноша 2004 года рождения задержали сотрудники УФСБ по Удмуртии до совершения преступления в апреле 2025 года.

Во время обысков по месту жительства у него обнаружили и изъяли компоненты и инструкции для изготовления взрывного устройства с поражающими элементами и коктейлей Молотова, а также «манифест», в котором осужденный описал мотивы своих планируемых действий.

По информации УФСБ, молодой человек готовил вооруженное нападение на одно из образовательных учреждений Ижевска. Он был признан виновным по части 1 статьи 30, пункту «б» части 3 статьи 205 УК РФ (приготовление к совершению теракта), части 1 статьи 30, части 2 статьи 223.1 УК РФ (приготовление к незаконному изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств) и части 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации).

По решению суда первые пять лет осужденный будет отбывать в тюрьме, также он заплатит штраф 350 тыс. рублей.

Ранее жителя Калининградской области, совершившего поджог авто, посадили на 11 лет.

 
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