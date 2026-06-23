ВОЗ назвала нынешнюю вспышку Эболы крупнейшим в истории ДР Конго

Нынешняя вспышка лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго стала крупнейшей в истории страны по темпам распространения на начальном этапе эпидемии. Об этом заявил директор департамента оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Абдирахман Махамуд, его слова приводит агентство Reuters.

Согласно данным правительства ДР Конго, в настоящий момент лабораторно подтверждено 1048 случаев заболевания Эболой, число погибших — 267. Махамуд заявил, что ВОЗ обращается с просьбой о выделении дополнительных $115 млн на борьбу с Эболой в Африке.

17 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку лихорадки Эбола в ДР Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. Против распространяющегося штамма Бундибугио не существует одобренных методов лечения и вакцин. По этой причине жизненно важна паллиативная медицинская помощь, включающая изоляцию, восполнение потерь жидкости у заразившихся и обезболивание.

Случаи лихорадки подтверждены в трех провинциях ДРК и Уганде. Представители здравоохранения и сотрудники гуманитарных организаций жалуются на отсутствие предметов первой необходимости, например масок. В регионе также нет достаточного числа медиков.

Ранее российских медиков решили отправить в Африку для борьбы с Эболой.