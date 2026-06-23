Дачникам назвали распространенную ошибку в выращивании арбузов и тыкв

Агроном Терентьев: арбузы и тыквы не стоит прищипывать слишком рано

Многие дачники действуют по инерции, в обязательном порядке прищипывая (удаляя верхнюю почку молодого побега) арбузы и тыквы. Однако на деле эта процедура зачастую оборачивается лишь вредом для будущего урожая. Об этом в интервью aif.ru предупредил агроном Денис Терентьев.

«Нужно помнить: плоды кормят листья. Чем сильнее и здоровее листовой аппарат, тем больше питания получает завязь. <...> Если рано прищипнуть главный побег, растение просто задержится в развитии и вместо мощной плети даст несколько слабых боковых побегов. В итоге плоды будут мельче, а созревание может растянуться», — объяснил эксперт.

Также стоит помнить, что развитию плода в сторону пустоцвета могут способствовать сильный зной, холодные ночи, перебои с влагой, бедная почва и слабое питание. В этих случаях прищипка не поможет, добавил он.

До этого Терентьев объяснил, нужно ли удалять цветки у томатов в июне.

По его словам, крупные цветки, которые традиционно вырастают у помидоров в первом месяце лета, не стоит срывать, поскольку зачастую из них вырастают самые большие плоды.

Специалист также подчеркнул, что такой цветок хорошо привлекает опылителей благодаря своему размеру выразительности.

Ранее дачникам дали советы, как спасти томаты после сильных дождей.