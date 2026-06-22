Агроном объяснил, нужно ли удалять цветки у томатов в июне

Крупные цветки, которые традиционно вырастают у томатов в июне, не стоит удалять. Об этом aif.ru рассказал агроном Денис Терентьев.

По словам специалиста, зачастую из «королевских» цветков вырастают самые большие томаты.

Эксперт также подчеркнул, что такой цветок хорошо привлекает опылителей благодаря своему размеру выразительности. В итоге вероятность успешного опыления значительно увеличивается..

«А вот удаление «королевского» цветка вовсе не гарантирует, что остальные цветки на кисти дадут нормальную завязь», — предупредил агроном.

До этого Терентьев говорил, что для того чтобы уберечь томаты от грибковых заболеваний в сезон дождей, следует заранее наладить регулярное проветривание теплицы и придерживаться редкой схемы посадки. По его словам, не менее важно тщательно следить за чистотой рабочих инструментов, которые должны быть продезинфицированы, чтобы избежать переноса патогенов с одного растения на другое.

Ранее россиянам объяснили, как правильно подкармливать картофель в июне.