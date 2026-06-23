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Общество

Дачникам дали советы, как спасти томаты после сильных дождей

Агроном Терентьев: после затяжных дождей томаты нужно тщательно обрабатывать
Артур Лебедев/РИА Новости

Сильные дожди могут серьезно навредить томатам, поскольку удары капель вместе с потоками грязи и ветром оставляют на листьях и стеблях микротравмы. Через такие повреждения возбудители грибковых и бактериальных заболеваний проникают в растение. Поэтому в период ливней следует тщательно заботиться о томатах в огороде. Об этом в беседе с aif.ru предупредил агроном Денис Терентьев.

Специалист подчеркнул, что после затяжных дождей важно не пренебрегать обработкой растений.

«Для профилактики по листу применяют «Фитоспорин для томатов» любого бренда: 2-3 чайные ложки разведенной пасты на 10 литров воды. После сильного ливня полезно дополнительно пролить растения под корень: 1 столовая ложка разведенной пасты на 10 литров воды. Этого объема хватает примерно на 3-4 квадратных метра посадок», — объяснил эксперт.

По словам агронома, дополнительной санитарной мерой в сезон дождей может стать слабый раствор перманганата калия, используемый 2-3 раза в период непогоды. Для этого необходимо добавить 2 грамма вещества в 10 литров воды. Благодаря такой обработке удастся обеззаразить поверхность растений.

Однако специалист напомнил, что марганцовка является исключительно вспомогательным инструментом, который не сможет обеспечить полноценную защиту от фитофторы и стать главным средством борьбы с заболеваниями.

До этого Терентьев предупреждал, что для того чтобы уберечь томаты от грибковых заболеваний в сезон дождей, нужно заранее наладить регулярное проветривание теплицы и придерживаться редкой схемы посадки.

Ранее дачникам рассказали, как ухаживать за кабачками в июне.

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