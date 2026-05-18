В Подмосковье мужчина с мачете напал на соседского сенбернара

В Подмосковье сосед изрезал ножом чужую собаку, подравшуюся с его псом

В подмосковных Химках сосед ударил сенбернара мачете во время драки собак, сообщает «Осторожно, Москва».

Инцидент произошел утром 16 мая в деревне Большаково. Ворота участка хозяйки сенбернара Татьяны были приоткрыты, когда мимо проходил мужчина с немецкой овчаркой, в руках у него был длинный нож.

Годовалый сенбернар по кличке Михо выбежал на улицу, чтобы пообщаться с псом, но собаки начали атаковать друг друга.

Татьяна рассказала, что пыталась остановить животных, а сосед в этот момент стал наносить клинком удары по голове и спине Михо. По ее словам, конфликт между соседскими псами длится уже давно, овчарку якобы намеренно выпускали рядом с их домом, однажды она даже заходила на территорию участка.

Когда муж Татьяны выбежал помочь, хозяин овчарки якобы замахнулся на него ножом и ушел, обещая «продолжение».

Сенбернар получил глубокие раны длиной до 20 см и потерял много крови, а сейчас находится в тяжелом состоянии. По факту случившегося возбуждено дело по двум статьям, включая жестокое обращение с животными. Ведется следствие.

Ранее на Урале волонтеры спасли собаку, привязанную цепью к железнодорожным путям.