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Общество

В Приморье мужчина избил девушку во время прогулки с собакой и попал на видео

Приморец ударил девушку, чья собака пыталась познакомиться с его питомцем

В Приморском крае мужчина ударил незнакомую девушку во время прогулки с собакой и попал на видео, его опубликовал Telegram-канал «NEWS.VL».

Инцидент произошел в Большом Камне. По словам очевидцев, конфликт возник из-за того, что собака девушки подошла к его питомцу, чтобы познакомиться и поиграть. По какой-то причине мужчине это не понравилось, и после словесной ссоры он применил к незнакомке физическую силу.

Когда его попросили объясниться, нападавший заявил, что жертва сама его «спровоцировала». По факту ЧП заявлений в полицию не поступало, информация о происшествии была обнаружена сотрудниками МВД в ходе мониторинга соцсетей.

«Устанавливаются личности граждан, причастных к инциденту, и все обстоятельства произошедшего», — сообщили в полиции Приморья.

До этого неизвестный избил подростка в лифте многоэтажки во Владивостоке. Инцидент произошел, когда 14-летний школьник заходил в кабину вместе со своим шестилетним братом. Между ним и мужчиной, выходившим в тот момент из лифта, возник конфликт, злоумышленник вытащил подростка в подъезд и жестоко избил. У пострадавшего диагностировали сотрясение мозга.

Ранее екатеринбуржец избил женщину, приняв ее за мошенницу.

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