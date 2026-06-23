В России начнут ежегодно проводить соревнования «Кубок защитников Отечества»

Президент России Владимир Путин подписал указ, которым постановил учредить и ежегодно проводить комплексные многоэтапные спортивные соревнования «Кубок защитников Отечества». Документ разместили на портале официального опубликования правовых актов.

Согласно указу, состязания будут проводиться с 2027 года. В них будут принимать участие ветераны боевых действий и военной службы, в том числе занимающиеся адаптивным спортом. За победу на всероссийском этапе предусмотрен приз президента РФ, который станет «высшим признанием спортивных достижений ветеранов».

Из документа следует, что правительству России предстоит создать оргкомитет по подготовке и проведению соревнований, включить состязания в необходимые планы и перечни, обеспечить финансирование и так далее.

В Калининграде с 24 по 31 мая прошли Х Российско-Китайские молодежные летние игры. Это один из крупнейших совместных спортивных проектов Москвы и Пекина. Более 400 спортсменов из двух стран разыграли медали в 12 видах спорта – от баскетбола и синхронного плавания до самбо и ушу. Турнир дал возможность проверить резерв сборных команд и открыть новые имена. Почему Российско-Китайские игры называют стартовой площадкой для будущих чемпионов, какие сюрпризы готовят организаторы и зачем Москве и Пекину нужен этот турнир именно сейчас – в материале «Газеты.Ru».

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